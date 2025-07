Sicurezza in mare terra e cielo Riconoscimento alla Wamblee

Da oltre vent’anni, Wamblee si distingue come leader nell’innovazione della sicurezza in mare, terra e cielo. Riconosciuta tra le 100 eccellenze del progetto “Artigianato, futuro del Made in Italy”, questa realtà faentina dimostra come passione e tecnologia possano salvare vite e proteggere ambienti cruciali. Un esempio tangibile di come l’artigianato possa essere al servizio di un futuro più sicuro e sostenibile.

L’azienda faentina Wamblee tra le 100 imprese della campagna ‘Artigianato, futuro del made in Italy’, iniziativa promossa da Confartigianato, CNA e Casartigiani con Fondazione Symbola, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La realtà faentina, fondata nel 2004, sviluppa soluzioni elettroniche all’avanguardia per la sicurezza, la localizzazione e il soccorso in ambito marittimo, aereo e terrestre. E in oltre vent’anni è diventata un punto di riferimento internazionale nel settore dei dispositivi di emergenza e comunicazione satellitare. I suoi prodotti sono utilizzati da forze di soccorso, armatori, piloti, enti pubblici e privati in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza in mare, terra e cielo. Riconoscimento alla Wamblee

In questa notizia si parla di: sicurezza - wamblee - mare - terra

Sicurezza in mare, terra e cielo. Riconoscimento alla Wamblee.

Sicurezza in mare, terra e cielo. Riconoscimento alla Wamblee - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

Ferragosto in sicurezza, pronta una task force: la Capitaneria in azione a terra e in mare - Corriere Adriatico - Due motovedette e due battelli veloci, oltre ad un potenziamento del personale impiegato via terra. Riporta corriereadriatico.it