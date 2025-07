Basta sfratti case subito Urla e striscioni in aula Protesta blocca il Consiglio

Non si può più tollerare questa situazione di emergenza abitativa che mette in ginocchio tante famiglie. La protesta, sfociata in urla e striscioni, ha bloccato il consiglio comunale durante un voto cruciale sul bilancio, sottolineando con forza la richiesta di fondi per case a prezzi accessibili. È ora di ascoltare e agire: basta sfratti e incertezze, la casa deve essere un diritto, non un privilegio.

Hanno scelto la sera in cui in Consiglio comunale si sarebbe votata la variazione di bilancio per inscenare una protesta. Lunedì sera una sessantina di militanti della Rete per il diritto alla casa è entrata in sala consiliare con bandiere e uno striscione con il quale chiedevano fondi per alloggi a prezzi calmierati. "Casa subito" hanno gridato i manifestanti che, prima di arrivare a palazzo Mezzabarba hanno attraversato le vie del centro. Non è la prima volta che le famiglie sotto sfratto interrompono i lavori dell’assemblea cittadina per presentare i loro problemi, ma era da qualche tempo che non accadeva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Basta sfratti, case subito". Urla e striscioni in aula. Protesta blocca il Consiglio

