Premio Letterario Il ’Grotti’ va a Cavaleri

Il prestigioso Premio Letterario Il Grotti si arricchisce di un nuovo protagonista: Cavaleri. Dopo l’annuncio delle selezioni per il 37° Premio Camaiore dedicato a Francesco Belluomini, si svela ora il vincitore assoluto nella sezione "Camaiore Proposta Vittorio Grotti". Un riconoscimento che celebra il talento e la passione per la scrittura, confermando ancora una volta come questo premio rimanga un punto di riferimento per la cultura italiana e internazionale. La cerimonia si avvicina, lasciando tutti con la curiosità di scoprire chi riceverà il meritato trionfo.

Dopo la pubblicazione delle prime rose di selezione per il 37° Premio Letterario Camaiore intitolato a Francesco Belluomini (categoria generale, Premio Internazionale e Premio Siae Under 35), il Premio svela anche il vincitore assoluto per la sezione "Camaiore Proposta Vittorio Grotti". La giuria tecnica, presieduta da Michele Brancale e composta da Cinzia Demi, Simone Gambacorta, Federico Migliorati, Renato Minore, Ottavio Rossani e Irene Marchegiani, ha premiato il volume "I corpi santi" di Giuseppe Cavaleri, edito da Interno Poesia. "In una città antica e attuale, in questo caso Milano, l’autore incontra le vite di persone comuni – si legge nella motivazione emessa dalla giuria –, di donne e uomini ai margini, di dimenticati dalla società e le loro micro-storie diventano la memoria che alimenta la metropoli, ricomposta con un linguaggio moderno, essenziale, diretto, in cui tutto si tiene. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Letterario. Il ’Grotti’ va a Cavaleri

In questa notizia si parla di: premio - letterario - grotti - cavaleri

Oltre 400 studenti protagonisti al Premio letterario “San Giustino Russolillo” - Oltre 400 studenti protagonisti all’Ottava Edizione del Premio Letterario “San Giustino Russolillo”. Una mattinata di cultura, impegno e musica presso la storica Casa Madre delle Suore Vocazioniste di Pianura, che ha confermato l’entusiasmante successo di questa iniziativa dedicata ai giovani talenti e alla promozione della creatività.

Premio Letterario. Il ’Grotti’ va a Cavaleri; Premio Camaiore 2025: Giuseppe Cavaleri con “I corpi santi” vince la sezione Proposta ‘Vittorio Grotti’.

Premio Letterario. Il ’Grotti’ va a Cavaleri - Dopo la pubblicazione delle prime rose di selezione per il 37° Premio Letterario Camaiore intitolato a Francesco Belluomini (categoria ... Secondo lanazione.it

Premio Letterario. Designati i finalisti - la Nazione - La giuria tecnica del Premio Letterario Camaiore ha passato al vaglio le oltre 150 opere ricevute e ha tirato fuori la cinquina finalista che si contenderà la vittoria. Si legge su lanazione.it