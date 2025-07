Agorà una proposta per il restyling Investimento da 4,5 milioni di euro

Una proposta ambiziosa per il restyling dell'Agorà con un investimento di 45 milioni di euro sta riaccendendo le speranze della città. Dopo mesi di silenzio, il Comune ha ricevuto una proposta concreta da Ice Friends Srl, società collegata all’Accademia del Ghiaccio di Alberto Arnoldi, per riqualificare e gestire l’ex palazzo del ghiaccio di via dei Ciclamini. Alla luce di questa iniziativa, si apre un nuovo capitolo nel recupero di uno spazio simbolo.

Si muove qualcosa per il recupero dell'Agorà, chiuso dal gennaio 2023. Al Comune è arrivata una proposta di ristrutturazione, riqualificazione e gestione dell'ex palazzo del ghiaccio di via dei Ciclamini 23, presentata da " Ice Friends Srl ", società collegata all'Accademia del Ghiaccio di Alberto Arnoldi, che già gestisce il Palazzo del Ghiaccio di San Donato Milanese. Alla luce della proposta, giunta lo scorso 4 giugno, l'amministrazione ieri ha nominato il Responsabile unico del procedimento (Rup) per avviare la prima fase della procedura di partenariato. Si procederà adesso alla convocazione della conferenza di servizi preliminare che avrà il compito di esaminare la documentazione presentata dal proponente, al fine di valutarne la sussistenza di un interesse pubblico.

