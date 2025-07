Sentieri in musica domenica si riparte

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con 'Sentieri in Musica', la rassegna che unisce escursioni nella natura e musica dal vivo in un’atmosfera magica. Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna per la sua dodicesima stagione, portando emozioni e condivisione lungo sentieri incantati. Non perdere gli appuntamenti di questa domenica e nelle date di agosto: un’occasione unica per rilassarsi, scoprire e lasciarsi coinvolgere dalla bellezza di musica e natura.

Torna ’Sentieri in Musica’, la rassegna estiva che unisce la magia della natura alla potenza della musica dal vivo. Giunta alla sua dodicesima edizione, l’iniziativa invita a riscoprire la bellezza del cammino condiviso. Per l’estate 2025 sono previsti tre appuntamenti: questa domenica, il 3 e il 24 agosto. Ogni tappa offrirà una passeggiata guidata adatta a tutti, seguita da una cena sotto le stelle a base di prodotti tipici locali e concerti di musica dal vivo tra le suggestive colline dell’Alto Rubicone. Nata per valorizzare il territorio dell’Alto Rubicone, la manifestazione offre un format originale che unisce attività all’aria aperta, gastronomia e musica, creando un forte legame tra comunità locale e visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sentieri in musica, domenica si riparte

