Putin non ascolta. Non Trump, almeno, che gli chiede di negoziare la tregua in Ucraina. Ma parla. Ieri, infatti, il presidente russo è tornato a parlare con Emmanuel Macron per la prima volta da settembre del 2022. Una conversazione di oltre due ore nella quale il capo dell’Eliseo, che poi ha sentito anche Volodymyr Zelensky, ha fatto capire di non voler lasciare al tycoon il monopolio del dialogo con il Cremlino.?Ma le posizioni tra Mosca e Parigi sono rimaste lontane. Il colloquio è avvenuto nel giorno in cui è stato registrato un nuovo attacco ucraino al sistema militare-industriale nelle profondità del territorio russo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - E ora Putin parla con Macron. Telefonata dopo tre anni