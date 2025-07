Lions Club | premiato Giuseppe Ascani

Il Lions Club festeggia con entusiasmo un momento di grande orgoglio e solidarietà. Durante la serata Charter Night, il nuovo presidente Raffaele Fabrizi ha assunto con entusiasmo il ruolo di guida, affidando simbolicamente "la custodia della campana" a Barbara Ciaberna, che ha ringraziato il team per il loro instancabile impegno. Un momento toccante è stato la consegna del prestigioso premio “Melvin Jones Fellow” a Giuseppe Ascani, esempio di dedizione e servizio alla comunità. La serata si è conclusa sottolineando l’importanza dell’altruismo e della collaborazione nel rafforzare il nostro impegno sociale

Raffaele Fabrizi è il nuovo presidente del Lions club. Succede a Barbara Ciaberna: la quale, nel corso della serata Charter Night, gli ha affidato "la custodia della campana". Dopo aver ringraziato il suo staff "per l’instancabile impegno profuso", ha quindi consegnato il premio “ Melvin Jones Fellow “, una delle più alte onorificenze del Lions international, a Giuseppe Ascani (foto), presidente del Banco alimentare territoriale; citato il fondatore del Lions, per cui "Non si va lontano finché non si fa qualcosa per gli altri". "La persona che premiamo, questo principio lo vive e lo mette in pratica ogni giorno con discrezione, generosità e costanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it