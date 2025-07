Preghiera del mattino del 2 Luglio 2025 | Rendimi parte di Te

Inizia il tuo 2 luglio con cuore aperto e spirito devoto, lasciando che l’amore di San Giuseppe guidi la tua giornata. Questa preghiera mattutina ci invita a riconoscere Gesù nei volti dei bisognosi e a offrire il nostro aiuto con umiltà e fede. Apri il cuore alla speranza e alla compassione, rendendoti parte di un disegno più grande che illumina ogni passo che compi oggi.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it