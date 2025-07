Beffe iraniane Israele tira dritto Netanyahu lunedì alla Casa Bianca

Mentre i riflettori si accendono sulla Casa Bianca, l'incontro tra Biden e Netanyahu si prospetta cruciale per definire il destino di Gaza e delle tensioni con l'Iran. Con una posizione ferma e la speranza di un cessate il fuoco imminente, i due leader cercano di trovare un punto d'intesa in un momento di grande crisi. Da parte sua, anche Bibi vuole capitalizzare ...

In vista dell'incontro con il premier israeliano di lunedì prossimo alla Casa Bianca, il presidente Usa ha confermato che al centro del colloquio ci saranno Gaza e l' Iran. Ma soprattutto ha messo in chiaro che sarà "molto fermo con Netanyahu sulla fine della guerra nella Striscia. Che anche lui (Bibi) vuole", ha dichiarato martedì, aggiungendo che spera "in un cessate il fuoco la prossima settimana". Da parte sua, anche Bibi vuole capitalizzare i successi, sottolineano i commentatori, ma a Washington ci arriverà pure carico di preoccupazioni: l'amico presidente ha un carattere imprevedibile, della guerra a Gaza è stufo, vuole che finisca e gli ostaggi tornino a casa.