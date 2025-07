i grandi sogni dei piccoli campioni: lo studio, l'allenamento, la vita. In vasca si intrecciano sport, inclusione, divertimento e il desiderio di riscatto. Teresa Avolio e Francesco Plizzari, giovani promesse del nuoto paralimpico del Sud Milano, sono pronti a scrivere nuovi capitoli di successo agli assoluti paralimpici. Con passione e determinazione, dimostrano che i sogni piĂą grandi possono diventare realtĂ .

In vasca s’incontrano sport, inclusione, divertimento e voglia di riscatto. Sono l’11enne Teresa Avolio, di San Donato, e il 12enne Francesco Plizzari, di Galgagnano, due giovani promesse del nuoto paralimpico del Sud Milano. Dopo i successi giĂ ottenuti in altre occasioni, ora i due atleti in forza al “ Swim team Beleza “, gestore del centro sportivo Il Quadrifoglio di Peschiera Borromeo, sono pronti ad affrontare gli assoluti paralimpici di Napoli, in agenda sabato 5 e domenica 6 luglio. Intanto, per la loro tenacia e i loro risultati Teresa e Francesco sono stati premiati nei giorni scorsi, al Quadrifoglio, nell’ambito di un’iniziativa che ha chiamato a raccolta anche altri nuotatori del settore agonistico di Beleza, in particolare quelli che si sono qualificati per i prossimi campionati regionali “esordienti“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it