La recente fumata nera nel consiglio di amministrazione apre scenari incerti per il futuro del Teatro Emilia Romagna. La valutazione della commissione ministeriale, che colloca il nostro teatro all’ultimo posto tra i Teatri Nazionali italiani, solleva molte preoccupazioni. In un contesto già segnato da dimissioni di alcuni membri, è urgente riflettere sulla strada da intraprendere per rilanciare la qualità artistica e l’eccellenza culturale della nostra istituzione.

Non è una buona notizia. Emilia Romagna Teatro figura all’ultimo posto, rispetto alla qualità artistica del progetto triennale presentato, nella classifica dei Teatri Nazionali italiani. Meglio della nostra Fondazione si sono comportati gli altri cinque. E’ la valutazione della commissione ministeriale resa nota l’altra sera, una commissione dalla quale, al momento di questa analisi, già si erano dimessi i tre membri di minoranza Grassi, Pastore e Cassani in aperta polemica sulle precedenti scelte e in particolare sull’ormai noto caso Stefano Massini-Teatro La Pergola, per il quale stamane dovrebbe esserci un faccia faccia fra il drammaturgo e il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ert, la successione . Fumata nera del Cda: ipotesi doppia direzione

