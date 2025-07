Auto giugno nero | immatricolazioni a -17,4%

Il mercato automobilistico italiano continua a registrare segnali preoccupanti: giugno si chiude con un calo del 17,4%, pari a circa 28.000 unità in meno rispetto all’anno precedente, segnando un momento di difficile respiro per il settore. La fine del primo semestre accentua questa tendenza negativa, con un -3,6% rispetto al 2024, lasciando aperta una domanda che richiede attenzione e strategie innovative per invertire la rotta.

A giugno il mercato delle auto in Italia è andato male: -17,4% di immatricolazioni (che significa 132.92 unità rispetto alle 160.120 dello stesso mese del 2024), secondo i dati diffusi dal Ministero dei trasporti. C’è da precisare che un anno fa c’era stato l’inizio degli incentivi. Il consuntivo del primo semestre accentua la flessione del mercato a -3,6% con 854.690 immatricolazioni rispetto alle 886.467 di gennaio-giugno 2024 e una distanza di gran lunga più profonda rispetto ai livelli pre-pandemia: un calo del 21,1% del mercato e una perdita di 228.500 unità sul 2019. Sul fronte della transizione energetica, a giugno si registra un lieve recupero di quota delle auto elettriche pure (BEV) che salgono al 6,0% rispetto al 5,1% di maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Auto, giugno nero: immatricolazioni a -17,4%

