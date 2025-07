L’omaggio alle eccellenze | Un esempio

L'omaggio alle eccellenze di Barberino Tavarnelle si rinnova con il prestigioso 'Marzocco 2025', un riconoscimento che celebra le realtà più virtuose del territorio. La cerimonia, svoltasi nella suggestiva Pineta, ha coinvolto la comunità in un momento di grande emozione e orgoglio. Giunto alla sua terza edizione, questo premio non è solo un simbolo, ma un attestato tangibile di fiducia e valorizzazione delle eccellenze locali.

Barberino Tavarnelle ha celebrato le proprie eccellenze umane e sociali con la consegna del ’ Marzocco 2025 ’. La cerimonia si è svolta domenica alla Pineta di Barberino con un evento carico di emozioni, che ha visto la comunità riunirsi per onorare le realtà più virtuose del territorio. Il riconoscimento, giunto alla terza edizione e istituito dalla presidenza del consiglio comunale, non è un mero simbolo, ma un attestato tangibile di fiducia e gratitudine verso chi, con dedizione e passione, contribuisce alla crescita civile, culturale e sociale della collettività. Il presidente del consiglio comunale, Alberto Marini, ideatore dell’iniziativa, ha consegnato il premio, una pergamena, il sigillum comunis e una spilla d’oro con l’emblema araldico del Comune, all’attrice Barbara Enrichi, ai rappresentanti dell’associazione Cinema Olimpia e agli esponenti della Filarmonica "Giuseppe Verdi" di San Donato in Poggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it