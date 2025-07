Sisma Franchi | In arrivo nuovi lotti a Piedilama

La ricostruzione di Arquata prosegue con determinazione, grazie all'impegno del Comune e della comunità. Il sindaco Michele Franchi annuncia l’arrivo di nuovi lotti a Piedilama, un passo importante per rispondere alle esigenze dei cittadini e rafforzare il percorso di ripresa. In un contesto segnato dal dolore del 2016, l’unità resta la chiave per superare le difficoltà e ridare speranza a tutti.

"Il Comune di Arquata ha fatto sempre il possibile per ascoltare e soddisfare le richieste della popolazione. Il terremoto del 2016 è stata una ferita per tutti, difficile da rimarginare, ma solo andando avanti uniti riusciremo a portare a termine la ricostruzione". A parlare è il sindaco arquatano Michele Franchi, che replica alle parole di Patrizia Marano. Quest'ultima, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016, per colpa delle scosse perse il marito, il figlio Tommaso e i genitori. La Marano ha inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni e al commissario Guido Castelli per protestare contro la mancata delocalizzazione di alcune abitazioni nella frazione arquatana di Piedilama.

