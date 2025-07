Patto contro la malamovida Esercenti parte attiva in controlli e prevenzione

Il nuovo protocollo d’intesa a Brescia segna un passo avanti decisivo nella lotta alla malamovida, coinvolgendo gli esercenti come attori principali nella prevenzione e nei controlli. Firmato da autorità e associazioni di categoria, questo accordo mira a creare un ambiente più sicuro e responsabile nelle aree della movida. Un ruolo più attivo e consapevole per gli esercenti può trasformare la notte bresciana in uno spazio più vivibile e rispettoso per tutti.

Un ruolo più attivo per gli esercenti nel contrasto alla malamovida. È una delle novità del nuovo protocollo d’intesa per la sicurezza nelle aree della movida bresciana. A firmare l’accordo, il prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, la sindaca Laura Castelletti, Camera di Commercio e i vertici delle associazioni di categoria dei commercianti. Confermata la presenza di operatori specializzati, formati e riconoscibili, incaricati di fornire informazioni ai cittadini sui comportamenti corretti, disincentivare schiamazzi e assembramenti rumorosi, e favorire un accesso ordinato ai locali, per ora tra Carmine, piazza Vittoria e piazza Arnaldo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Patto contro la malamovida. Esercenti parte attiva in controlli e prevenzione

