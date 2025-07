Allarme marmettola Dati preoccupanti dall’Osservatorio cittadino delle acque

L’allarme marmettola scuote le Apuane: dati preoccupanti dall’Osservatorio cittadino delle acque. Tra strumenti high-tech, app e mappe digitali, un esercito di cittadini e scienziati si mobilita per tutelare il loro ambiente. Un esempio di come la scienza partecipata possa fare la differenza, unendo comunità e conoscenza per proteggere il patrimonio naturale. La seconda fase di questo progetto promette di rafforzare ulteriormente questa potente alleanza...

Un tubo di torbidità, una sonda multiparametrica, una app mobile e una mappa digitale. Ma soprattutto un gruppo di cittadini, guidati da scienziati, uniti dal desiderio di difendere l’ambiente in cui vivono. Sono questi gli ingredienti dell’ Osservatorio cittadino delle acque apuane, un progetto di ’ citizen science ’ promosso da Source International e finanziato con i fondi dell’8 per mille della Chiesa valdese, la cui seconda fase si è conclusa nei giorni scorsi. L’approccio si basa sul coinvolgimento del pubblico non esperto nella ricerca scientifica, nella raccolta di dati e nel loro utilizzo per richiedere politiche ambientali più incisive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme marmettola. Dati preoccupanti dall’Osservatorio cittadino delle acque

