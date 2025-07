Caccia all’oro nascosto Fluorite barite e terre rare | indagini nelle ex miniere

Una nuova avventura alla scoperta delle ricchezze nascoste sotto i nostri piedi sta per cominciare. Con indagini che coinvolgono ex miniere di Brescia, Bergamo e Varese, si cercano fluorite, barite e terre rare, elementi fondamentali per l’innovazione e la transizione ecologica. Questa caccia all’oro nascosto promette di svelare tesori minerari ancora inesplorati, aprendo nuove prospettive per il nostro patrimonio naturale e industriale. Restate con noi: l’esplorazione è appena iniziata.

Indagini al via anche in siti minerari di Brescia, Bergamo e Varese. In particolare, le ex miniere di Torgola, a Collio (Brescia), Presolana (Val di Scalve nella Bergamasca) e anche alcuni giacimenti del Varesotto saranno oggetto di ricerca per la presenza di fluorite e barite. A dirlo, il Programma nazionale di esplorazione mineraria generale, appena approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, che ha individuato 14 progetti di ricerca in tutta Italia. La realizzazione è stata affidata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy al Servizio geologico d’Italia di Ispra, con un investimento di 3,5 milioni di euro dedicati alla prima fase di indagine sui depositi naturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caccia all’oro nascosto. Fluorite, barite e terre rare: indagini nelle ex miniere

In questa notizia si parla di: fluorite - barite - indagini - miniere

Caccia all’oro nascosto. Fluorite, barite e terre rare: indagini nelle ex miniere; Miniere in Italia, parte il Programma Nazionale di Esplorazione; Materie prime - Parte il piano nazionale per le miniere: indagini in tutta Italia.

Caccia all’oro nascosto. Fluorite, barite e terre rare: indagini nelle ex miniere - A oltre 30 anni dall’ultimo investimento si torna a rivalutare i depositi naturali. Riporta ilgiorno.it

Parte il piano nazionale per le miniere: indagini in tutta Italia - Il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica ha approvato il programma per la riapertura e lo sfruttamento dei siti minerari: già previsti 14 progetti di esplorazione ... Riporta quattroruote.it