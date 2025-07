Pian dell’Isola ha il suo ponte | Cruciale per viabilità e sicurezza

Pian dell’Isola si rinnova con il suo nuovo ponte, simbolo di progresso e sicurezza. Più alto di quattro metri, pronto ad accogliere le future espansioni di Restone, Pizziconi, Prulli e Leccio, rappresenta un punto di svolta per la viabilità locale. Questo capolavoro, nato negli anni Ottanta, ha ora una nuova vita, rafforzando il suo ruolo cruciale nel collegamento tra Incisa, Reggello e Rignano. Un passo avanti verso un territorio più fluido e sicuro.

Pian dell’Isola ha finalmente il suo nuovo ponte, più alto di ben quattro metri rispetto al precedente per essere compatibile con le necessità delle future casse di espansione di Restone, Pizziconi, Prulli e Leccio. "Questo è un ponte storico, realizzato negli anni Ottanta per rendere più fluido il traffico fra il casello autostradale di Incisa, Reggello e Rignano – ha ricordato il presidente della Regione Eugenio Giani al taglio del nastro al quale ieri erano presenti anche i tre sindaci dei Comuni interessati, ovvero Pianigiani, Giunti e Certosi -. Necessitava di un adeguamento, ma senza interrompere mai la viabilità, a tutela della popolazione e delle attività economiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pian dell’Isola ha il suo ponte: "Cruciale per viabilità e sicurezza"

