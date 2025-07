Porto di Scarlino Il Comitato vince la causa

una vittoria significativa per la tutela dei diritti degli utenti, che conferma l'importanza di un controllo trasparente e partecipativo nella gestione portuale. È un traguardo che rafforza il ruolo del Comitato come voce rappresentativa e difensore degli interessi collettivi, aprendo nuove prospettive per una gestione più aperta e condivisa del Porto di Scarlino.

Il Comitato Porto Canale ha ottenuto dal Tribunale di Grosseto "il pieno riconoscimento delle prerogative previste nei contratti stipulati con i concessionari del porto, in particolare il diritto degli utenti (anche per il tramite delle proprie associazioni) ad accedere ai documenti contabili e gestionali, ad essere consultati sui piani di spesa e a partecipare, attraverso la Commissione utenti, al corretto funzionamento del porto". Questo è quanto ha stabilito il giudice che ha accolto la tesi del Comitato Porto Canale "che dal 2022 – dicono i suoi rappresentanti – si era visto negare queste prerogative: costi di gestione sempre più alti, con l’addebito di spese non giustificate (tra cui l’Imu), senza confronto con gli utenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porto di Scarlino. Il Comitato vince la causa

