Rassegna musicale stasera al Bagno Play Ground

Stasera al Bagno Play Ground del Lido di Volano si apre con entusiasmo la rassegna musicale "Mercole…Di note", un evento imperdibile per gli amanti delle sonorità brasiliane. Alle 21:30, il duo formato dalla cantautrice Daniella Firpo e Daniele Santimone ci trasporterà tra samba, bossa e ritmi autentici del Brasile con "Vento do Brasil". Un viaggio musicale che promette emozioni indimenticabili, rafforzando il legame tra culture e melodie. Non mancate!

Si apre stasera, alle 21,30, al bagno Play Ground del Lido di Volano la rassegna musicale "mercole.Di note", col duo composto dalla cantautrice brasiliana Daniella Firpo e Daniele Santimone, che proporranno " Vento do Brasil " con suonate di samba, bossa e tutte le sonorità brasiliane. Per Daniella l’Italia è rimasta nel cuore da quando è stata invitata speciale, rappresentando il Brasile, al Ferrara Buskers Festival del 2006 e l’artista stabilisce un profondo scambio culturale con gli altri musicisti provenienti da tutto il mondo e con il pubblico. Daniele ha collaborato con artisti quali Eumir Deodato, Gian Maria Testa e Mario Biondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rassegna musicale stasera al Bagno Play Ground

In questa notizia si parla di: rassegna - musicale - stasera - bagno

"Le stanze del cielo": gran finale per la rassegna musicale al Museo Ribezzo - Sabato 24 maggio alle 18:30, il Museo Ribezzo di Brindisi chiude in bellezza la rassegna "Musica d'Arte al Museo".

È bufera sulla Bbc e sul celebre festival musicale di Glastonbury per le performance della band nordirlandese Kneecap e del duo punk inglese Bob Vylan. Soprattutto il cantante di questi ultimi, Bobby Vylan, insieme a centinaia di persone del pubblico, ha into Vai su Facebook

Rassegna musicale stasera al Bagno Play Ground; Bagni Misteriosi del • Piscina a Milano; Beaches Brew: il programma di mercoledì 11 giugno del festival musicale sulla spiaggia di Marina di Ravenna.

Rassegna musicale stasera al Bagno Play Ground - Di note", col ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Goran Bregovic in scena stasera a Bagno di Romagna con la Wedding and Funeral Band - Il Resto del Carlino - Uno spettacolo divertente da vivere e ballare, parte della rassegna estiva "Luglio in musica". Scrive ilrestodelcarlino.it