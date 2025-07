Scuola meno sprecona? Ci pensano gli alunni Studio del liceo Cairoli fa risparmiare il 40%

Gli alunni del liceo Cairoli dimostrano come l'impegno può fare la differenza: con il loro progetto innovativo, hanno ridotto le emissioni e abbattuto i costi di riscaldamento del 40%, conquistando il primo premio nel concorso "Facciamo 17 goal". La loro iniziativa, "Per un uso responsabile del riscaldamento", si impegna a promuovere pratiche sostenibili. Questo esempio di responsabilità e creatività…

Hanno studiato come ridurre le emissioni e risparmiare sul costo del riscaldamento a scuola. E questo loro impegno li ha portati alla ribalta nazionale. La IVDSu e la IIIDEs del liceo Cairoli (nella foto) hanno vinto il primo premio nel concorso "Facciamo 17 goal. La scuola e l’Agenda Onu 2030 per uno sviluppo sostenibile ". Il loro progetto "Per un uso responsabile del riscaldamento: legge, spesa, pubblica sostenibilità" prevede interventi per la riduzione delle emissioni e del costo del riscaldamento a scuola. "Il nostro progetto è nato nel 2023 - ha raccontato in Consiglio comunale una studentessa di IV dove i ragazzi accompagnati dalle docenti Lucia Dorigo e Michela Fogliani - interessandoci delle norme, delle emissioni e del funzionamento dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuola meno sprecona? Ci pensano gli alunni. Studio del liceo Cairoli fa risparmiare il 40%

