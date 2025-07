L’ex hotel Ambasciatori diventerà una rsa

L’ex Hotel Ambasciatori si trasformerà in una RSA, un passo importante per il quartiere. Durante il recente consiglio di zona 8 – Malva Nord e Terme, residenti e amministrazione comunale si sono confrontati su sfide e opportunità locali. Con il sindaco Mattia Missiroli e gli assessori presenti, sono state annunciate novità significative. Tra i problemi affrontati, spiccano le questioni di traffico che interessano tutto il territorio, aprendo nuove prospettive di intervento e miglioramento.

Durante il più recente consiglio di zona 8 - Malva Nord e Terme residenti e amministrazione comunale si sono incontrati per discutere dei problemi e delle possibili soluzioni riguardanti il quartiere. Il sindaco Mattia Missiroli, insieme agli assessori presenti, ha annunciato importanti novità. Tra i problemi ci sono questioni che colpiscono anche qui e che riguardano un po' tutto il territorio. E dunque sul fronte del traffico troviamo parcheggi selvaggi e auto che sfrecciano ad alta velocità, poi per quanto riguarda il decoro arredo urbano trasandato, tombini posizionati sotto ai cordoli dei marciapiedi che spesso si otturano con gli aghi di pino causando piccoli allagamenti e critiche all' illuminazione pubblica, giudicata da tanti come insufficiente.