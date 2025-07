Ucraina terra sospesa Vite stravolte dalla guerra Il docufilm al Pecci

" hung land," ci porta in un viaggio emozionante tra le vite sospese di un’Ucraina silenziosa, ma profondamente colpita dalla guerra. Un’opportunità per scoprire un lato nascosto di questo Paese, lontano dai titoli dei giornali, che ci invita a riflettere sulla resilienza e la speranza di un popolo che continua a vivere, nonostante tutto. Non mancate alla proiezione al Centro Pecci di Prato, domani alle 21.

C’è un’Ucraina che non spara, ma piange. Che non è sotto le bombe, ma ne sente il peso ogni giorno. È l’Ucraina dell’ovest, ai margini del conflitto, dove la guerra non si vede ma si vive comunque. Ed è da lì, dalla città di Chernosky, che nasce il documentario ‘Hung Land’, ideato e diretto da Alessio, Stefano ed Elena Poggioni, prodotto da The Factory, che verrà presentato domani alle 21 nella sala cinema del Centro Pecci di Prato. Il titolo, ‘Terra sospesa’, riflette bene la condizione delle persone raccontate: vite in attesa, interrotte, stravolte da un conflitto che sembra lontano, ma che entra ogni giorno nelle case, nei telefoni, nei cimiteri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ucraina, terra sospesa. Vite stravolte dalla guerra. Il docufilm al Pecci

