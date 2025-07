Ex Veneta partiti i lavori in via Rimesse ma senza ingorghi

Da ieri, i lavori in via Rimesse sono ufficialmente iniziati, ma senza creare i temuti ingorghi. Nonostante la concomitanza con i cantieri di via Massarenti e l’interramento della Bologna-Portomaggiore, il traffico si è mantenuto fluido, dimostrando come una pianificazione accurata possa fare la differenza. Questa strategia permette di affrontare le opere nel periodo estivo, riducendo al minimo i disagi per cittadini e automobilisti.

Si temevano ingorghi visto l'inzio del cantiere in via Rimesse per l'interramento della Bologna-Portomaggiore. Ma, nonostante la concomitanza coi lavori di via Massarenti, la situazione del traffico non è stata particolarmente critica. Il cantiere di via Rimesse, previsto inizialmente da metà luglio, è stato anticipato per concentrare così una parte delle lavorazioni nel periodo estivo, impattando il meno possibile su quello invernale. Da ieri, quindi, è stato istituito un senso unico di marcia in via Rimesse, dalla rotonda con direzione verso via Massarenti. I veicoli provenienti da via Massarenti in direzione centro non potranno più svoltare a destra su via Rimesse, ma dovranno proseguire dritto.

