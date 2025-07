Il John Fante a Dacia Maraini

In attesa della XX edizione del John Fante Festival “Il dio di mio padre“ che torna a Torricella Peligna (Chieti) dal 21 al 24 agosto, sono in programma due anteprime: la prima, mercoledì 9 luglio, ospiterà la scrittrice Dacia Maraini alla quale sarà consegnato il Premio John Fante alla carriera - Vini Contesa, in dialogo con la giornalista Maria Rosaria la Morgia. Il secondo incontro letterario è previsto domenica 13 luglio e ospiterà il giornalista Sigfrido Ranucci che presenterà il suo libro La scelta (Bompiani) in dialogo con Luciano D’Amico, professore ordinario di economia aziendale nell’Università di Teramo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il “John Fante“ a Dacia Maraini

