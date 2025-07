Bisogno d’amore devozione resa A cantarlo è la leggenda Santana

Un viaggio emozionante tra musica e spiritualità prende vita questa sera a Mantova, con Carlos Santana che torna sul palco di Piazza Sordello. Alimentato dall’amore, dalla devozione e dalla resa, il suo sound si trasforma in un messaggio universale, unendo i ricordi di grandi classici come “Samba pa ti” e “Black Magic” alle profonde ispirazioni spirituali di Coltrane e Sri Chinmoy. Un’occasione irripetibile per lasciarsi trasportare da un’energia senza tempo.

Love, devotion and surrender. Per Carlos Santana il senso della vita sta ancora in quel bisogno "d’amore, devozione e resa" alimentato dalla musica di John Coltrane e dagl’insegnamenti del maestro spirituale Sri Chinmoy che porta stasera sul palco di Piazza Sordello a Mantova. Un grande ritorno all’insegna del sold-out e di un passato che non passa nel segno di sue pietre filosofali come “Samba pa ti”, “Toussaint l’ouverture”, “Black magic woman” o la sempiterna “Oye como va” di Tito Puente. Nove dei dieci Grammy Awards incassati finora dal chitarrista chicano, all’anagrafe Carlos Humberto Santana Barragán, 77 anni, sono arrivati in una notte magica benedetta dal dio delle classifiche grazie a “ Supernatural ”, album del ’99 molto presente pure il repertorio di questo Oneness Tour con pezzi da novanta quali “(Da le) Yaleo”, “Corazón espinado”, “Maria Maria”, “Put your lights on” e “Smooth”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it