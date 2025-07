La festa a Rifredi Dieci anni di Slataper | Qui nessuno è solo

A Rifredi, nel cuore di Firenze, un centro ha celebrato dieci anni di impegno e solidarietà, accogliendo 449 persone in difficoltà: famiglie, migranti, rifugiati e senza dimora. Questa lunga storia si arricchisce ora di una nuova significativa tappa, con l’intitolazione a Luca Misuri, un esempio di umanità e resilienza. Un riconoscimento che testimonia come la comunità possa fare la differenza, dimostrando che qui, nessuno è solo.

FIRENZE Dieci anni di accoglienza per famiglie in difficoltà, padri soli, madri sole, senza dimora, migranti, rifugiati politici: 449 persone sono state accolte al Centro Slataper di Rifredi. E ora il centro ha la novità dell’intitolazione a Luca Misuri, il senza dimora fiorentino morto lo scorso anno. Misuri è stato ospite del centro per cinque anni ed è riuscito a dare un’impronta molto forte al luogo: tra gli aneddoti quello del travestimento da Babbo Natale per consegnare i regali ai bambini ospiti della struttura. Nella struttura, ad ora, ci sono 85 posti. Hanno partecipato alla festa sia la sindaca Sara Funaro che l’assessore al welfare Nicola Paulesu. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa a Rifredi. Dieci anni di Slataper: "Qui nessuno è solo"

In questa notizia si parla di: anni - rifredi - dieci - slataper

La festa a Rifredi. Dieci anni di Slataper: Qui nessuno è solo; Rifredi, sgomberata la palazzina occupata dai migranti in via Slataper.

La festa a Rifredi. Dieci anni di Slataper: "Qui nessuno è solo" - La struttura d’accoglienza ha 85 posti per chi si trova in difficoltà. Si legge su msn.com

Firenze. Ricercato da dieci anni in tutta Europa, preso a Rifredi - la Nazione - Ricercato da dieci anni in tutta Europa, preso a Rifredi L’uomo, un 39enne albanese, deve scontare 8 anni di carcere per reati di droga. lanazione.it scrive