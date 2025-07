Mister Mancini scende in campo | Nelle mie Marche tifo per Acquaroli | spero che rivinca

Mister Mancini si fa sentire e tifa per Acquaroli nelle Marche, riconoscendone il grande lavoro svolto. Il ragazzo di Jesi, talento brillante e campione d’Europa in panchina, sta dando il massimo per la sua terra. La sua passione e dedizione sono un esempio di eccellenza regionale. Siete curiosi di scoprire come andrà a finire questa sfida? Accedi al sito e vivi ogni emozione!

Il ragazzo di Jesi, fuoriclasse in campo nonchĂ© campione d'Europa in panchina, rompe il silenzio: "Francesco Acquaroli ha fatto un gran lavoro nelle Marche, ha governato non bene ma benissimo".

