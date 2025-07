Summer On the Road al via Giovani a scuola di sicurezza

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con “Summer On the Road” a Livigno, l’evento che da sei anni unisce divertimento e formazione per i giovani. Dal 18 al 24 luglio 2025, studenti over 15 avranno l’opportunità di imparare la sicurezza stradale in modo coinvolgente e interattivo, guidati da esperti e professionisti del settore. Un’esperienza che cambierà il modo di vivere le strade: perché la sicurezza si impara… e si costruisce!

Torna a Livigno per la sesta estate consecutiva uno dei progetti più attesi dai giovani: " Summer On the Road ", in programma dal 18 al 24 luglio 2025. Un’iniziativa educativa, promossa dall’amministrazione comunale e dal comando di polizia locale di Livigno, in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile "CiAGi Livigno" e l’Associazione Ragazzi On the Road APS di Bergamo. L’esperienza è rivolta a over 15 che vogliono mettersi nei panni di coloro che sono proposti alla sicurezza e alla gestione del pronto intervento. I partecipanti affiancheranno in attività reali la polizia locale, oltre a entrare in contatto con altre importanti realtà istituzionali del territorio: Guardia di finanza, l’agenzia delle Dogane, i Vigili del fuoco, i soccorritori dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Summer On the Road al via. Giovani a scuola di sicurezza

