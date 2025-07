BdM crac senza colpevoli | L’assoluzione ingiusta Ma pochi vogliono parlare

La vicenda della crisi di Banca Marche, conclusasi con un’assoluzione ingiusta e pochi a parlarne, lascia aperti numerosi interrogativi. Dopo una battaglia legale lunga e complessa, la Corte d’Appello di Ancona ha assolvuto i vertici, tra cui l’ex direttore Bianconi e il suo vice Vallesi, precedentemente condannati. È un capitolo che merita riflessione: cosa ci insegna questa storia di responsabilità e giustizia nel sistema bancario italiano?

Banca Marche. Si è tirata giù la serranda. La Corte di Appello di Ancona ha stabilito che nessuno dei vertici operativi è colpevole. Per essere chiari quelli che erogavano il credito alle famiglie e alle imprese. L’ex direttore Massimo Bianconi ed il suo vice Stefano Vallesi, in primo grado erano stati condannati a 10 e 9 anni. In appello assolti. Si chiude così una vicenda – l’epilogo di BdM risale ormai a 10 anni fa –, che ha dissanguato il territorio. Perché nella sola provincia erano circa 20000 i risparmiatori che avevano azioni. Diversi hanno raccolto briciole attraverso una class action. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it