Magia al Miralfiore L’Uomo Calamita apre Stupor Circus

Si apre domani a Pesaro, tra il verde del Parco Miralfiore, la settima edizione di Stupor Circus, festival internazionale dedicato al circo contemporaneo. Un appuntamento ormai atteso in città, promosso dal Comune con Amat, sotto la direzione artistica del Circo El Grito. Fino al 20 luglio sono in programma sessanta appuntamenti per dieci spettacoli, tra chapiteau, arena e spazi all’aperto. I primi giorni propongono quattro produzioni con poesia, umorismo e magia. Da domani a domenica, alle 21.15, sotto il grande tendone, va in scena L’Uomo Calamita, spettacolo che unisce circo, illusionismo, musica e racconto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it