Chirurgia mininvasiva All’ospedale di Legnano interventi su misura

Un ritorno alla quotidianità più rapido, minor danno ai tessuti e soprattutto meno dolore. La Cardiochirurgia mininvasiva è realtà in ospedale a Legnano. Accanto agli interventi tradizionali eseguiti tramite l’incisione verticale dello sterno, indicata in casi complessi, l’équipe chirurgica ha consolidato tecniche mininvasive, in particolare per le patologie valvolari. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti interventi di sostituzione o riparazione della valvola mitralica mediante un’incisione laterale di 4-6 centimetri, che consente di raggiungere il cuore. Questo approccio permette di trattare le insufficienze mitraliche degenerative o funzionali, con tecniche di plastica valvolare o impianto di protesi biologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it