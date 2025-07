L’assenza pesante del Comune

L'assenza del Comune di Prato all'assemblea di Alia Multiutility è un segnale chiaro delle sfide politiche che attraversano la città. Con la sindaca dimissionaria, la voce di Prato si fa ancora più flebile nel dibattito strategico di una delle aziende fondamentali per il territorio. La decisione di non partecipare, anche se tentata di minimizzare, mette in evidenza le tensioni e le incertezze che si profilano nel futuro amministrativo.

I primi effetti del commissariamento in seguito alle dimissioni della sindaca di Prato si vedono subito. Ieri il Comune era assente, come annunciato, all'assemblea dei soci di Alia Multiutility. Una assenza pesante visto che Prato è il secondo Comune per numero di azioni della compagine societaria dietro Firenze. Un'assenza difficile da minimizzare anche se qualcuno ieri ha cercato di farlo durante la presentazione del nuovo nome della Multiutility. Non ha minimizzato invece l'opposizione in consiglio comunale a Firenze: "L'indagine che ha portato alle dimissioni della sindaca di Prato ci interessa direttamente anche perché la Procura ha messo sotto la lente di ingrandimento il passaggio delle quote di Gida a favore della multiutility.

