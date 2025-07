Leonardo festeggia con ’Luce Rembrandt’.

In occasione della Luminaria di Borgo del Ponte, l’angolo artistico culturale Leonardo celebra la luce di Rembrandt attraverso una straordinaria mostra fotografica: "Luce Rembrandt" di Paola Luciani. Questa esposizione, molto apprezzata, cattura l’essenza dell’illuminazione rembrandtiana riprodotta nelle immagini, scegliendo modelli storici d’eccezione provenienti da tutta Italia. Si tratta, a tutti gli effetti, di una forma di viaggio nel tempo e nell’arte, capace di emozionare ogni visitatore.

In occasione della Luminaria di Borgo del Ponte, l'angolo artistico culturale Leonardo ha organizzato la mostra fotografica personale di Paola Luciani intitolata ' Luce Rembrandt '. Una mostra molto apprezzata che riproduce, nelle sue fotografie, l'inconfondibile 'luce' utilizzata da Rembrandt, scegliendo come modelli rievocatori storici provenienti da ogni parte d'Italia, modelli d'eccezione. Si tratta, a tutti gli effetti, di una forma di rievocazione storica, nella quale Luciani ha voluto affermare la naturalezza dei ritratti come specchio fedele di un'ambientazione che si ispira ai periodi medievale e rinascimentale.