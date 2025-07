Terza corsia sull’A1 Appello al governo

La lotta per la rapida realizzazione della terza corsia sull'A1 si anima di nuovo, con l'appello al governo che si fa più urgente che mai. Daniele Gualdani e il vicesindaco Umberto Ciucchi si confrontano su un possibile stop, legato ai fondi dirottati sul Ponte sullo Stretto. Se confermato, tale decisione sarebbe incomprensibile, rischiando di compromettere un'opera strategica per il territorio e i pendolari. È ora di fare sentire la nostra voce.

Qualche giorno fa Daniele Gualdani, presidente dell’area Valdarno di Confindustria Toscana Sud, aveva lanciato l’allarme: lo stallo dei lavori della terza corsia tra Incisa e Valdarno sarebbe determinato dai fondi dirottati sul ponte sullo Stretto. Il vicesindaco di Figline e Incisa Umberto Ciucchi conferma la voce di corridoio, ancora ufficiosa. Se fosse vera, dice, "sarebbe una decisione assurda e incomprensibile come la sua motivazione, ovvero che il ponte è opera prioritaria rispetto al completamento dei lavori in un tratto vitale e strategico dell’A1". Destinare fondi ingenti "per finanziare un’opera faraonica senza aver preso in considerazione di adeguare le infrastrutture di viabilità calabresi e siciliane è una follia, oltre che un’azione politica priva di fondamento e di senso logico". 🔗 Leggi su Lanazione.it