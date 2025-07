Morte di Davide Piampiano Il gup | Omicidio colposo Respinto il patteggiamento

Ieri mattina al tribunale di Firenze si è svolta un’udienza cruciale sulla tragica morte di Davide Piampiano, avvenuta durante una battuta di caccia. L’imputato, Piero Fabbri, si trova davanti alla giustizia per omicidio colposo con l’aggravante della colpa cosciente, mentre il patteggiamento è stato respinto. Il caso si avvicina ora al suo epilogo, con fattori decisivi che potrebbero cambiare il corso della vicenda.

Udienza, ieri mattina, al tribunale di Firenze per la morte di Davide Piampiano. Morte, per la quale, è imputato Piero Fabbri. Davide morì per un colpo di fucile, sparato, secondo quanto ricostruito, da Fabbri durante una battuta di caccia al cinghiale. L’episodio risale al l’11 gennaio 2023. Fabbri sarà processato per omicidio colposo con l’aggravante della colpa cosciente. Anna Donatella Liguori, giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, infatti, ha così deciso, respingendo la richiesta della parte civile che sosteneva la volontarietà dell’azione dell’imputato. Il quale, secondo i legali che assistono i familiari di Davide, aveva sparato ad altezza uomo senza aver accertato la natura del bersaglio verso il quale aveva puntato l’arma e fatto fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morte di Davide Piampiano. Il gup: "Omicidio colposo". Respinto il patteggiamento

In questa notizia si parla di: morte - davide - piampiano - omicidio

Morte di Germano Giaj Levra a Giaveno: indagato per omicidio il figlio Davide - Germano Giaj Levra, trovato agonizzante nella sua abitazione a Giaveno il 14 maggio 2025, è deceduto dopo il ricovero.

Morte Piampiano, il giudice rigetta il patteggiamento, e il ‘ritorno’ all’omicidio volont...; Omicidio Davide Piampiano, per la Procura l'indagato avrebbe sparato senza curarsi della presenza dell'amico; La morte di Davide Piampiano. Fissata l’udienza per Fabbri: Omicidio colposo aggravato.

Assisi, morte Davide Piampiano: un arresto per omicidio. La svolta dalle immagini della GoPro della vittima - la Repubblica - La verità sulla morte di Davide Piampiano è arrivata dal video della GoPro che portava con sé per documentare la battuta di caccia al cinghiale nella zona di Assisi e riversare i ... Lo riporta repubblica.it

Morte di Davide Piampiano, arrestato l'amico per omicidio: incastrato dai video GoPro della vittima - Il Messaggero - C'è un arresto per omicidio volontario per la morte di Davide Piampiano, colpito al petto sul monte Subasio con un colpo di fucile. ilmessaggero.it scrive