Trovato l’ultimo contatto La banda dei predoni di rame | arrestato anche il ricettatore

Scopri come le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto della banda dei predoni di rame, tra cui un ricettatore internazionale. Un vero e proprio raid contro furti in serie all’interno di La Murrina di Turate, con bottini da quintali di metallo prezioso. La loro cattura rappresenta un passo importante nella lotta contro il crimine industriale e il traffico di materiali rubati. Continua a leggere per saperne di più sulla svolta delle indagini.

Furti in serie commessi all’interno dell’azienda La Murrina di Turate, bottini da quintali di rame e altri materiali. Le indagini dei carabinieri che hanno portato a individuare una banda di ladri e ricettatori italiani e romeni, sono partite dalle denunce sporte tra fine ottobre e metà novembre scorso, dal responsabile della che commercializzava ferramenta e materiale elettrico. Furti di cavi elettrici, tubolari in rame, pezzi di ricambio e barre di ottone, avvenuti nei capannoni o all’interno del magazzino, per un valore di migliaia di euro. Per trasportare il materiale rubato con frequenza anche quotidiana, i ladri usavano i carrelli della stessa azienda, con i quali raggiungevano la recinzione e, attraverso un varco, trasferivano tutto su un mezzo che li aspettava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trovato l’ultimo contatto. La banda dei predoni di rame: arrestato anche il ricettatore

