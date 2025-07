il congresso del pd gazza viene riconfermato al timone della segreteria mori alla presidenza

Il Congresso del PD reggiano si conferma nel segno della continuità: Massimo Gazza, riconfermato come segretario, continuerà a guidare il partito fino al 2029. Una vittoria netta e unanime che sottolinea la stabilità e la solidità del progetto politico locale. Con Emanuele Cavallaro ancora in prima linea, il nuovo tandem promette di rafforzare l’unità e affrontare con slancio le sfide future. La strada è tracciata, e il futuro del PD reggiano si prospetta importante e promettente.

Il Pd reggiano nel solco della continuità. Nessuna sorpresa al congresso del Partito Democratico locale: lunedì sera, Massimo Gazza è stato proclamato segretario concede il bis e continuerà a guidarlo per altri quattro anni fino al 2029. La sua era una candidatura unica e unitaria dopo il duello vinto nel 2021 col sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro. Quest’ultimo resterà comunque con un ruolo di primo piano (con veci quasi da ‘vice’ segretario seppur non sia una carica contemplata dallo statuto), confermando la delega agli enti locali. Anche se l’assegnazione delle deleghe non è ancora stata ufficializzata – con la ‘distribuzione’ che avverrà entro il 10 luglio – ci sono comunque delle certezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it