Il presidente di Anpa Toscana | Volontari e associazioni in balia di malintenzionati

La recente escalation di furti e intrusioni mette a rischio il prezioso lavoro di volontari e associazioni in provincia di Firenze. Un clima di insicurezza che minaccia il loro impegno quotidiano nel supporto alle comunità , lasciando un segno profondo nel cuore di chi dedica la propria vita al bene comune. È ora di fare chiarezza e trovare soluzioni efficaci per tutelare chi si batte ogni giorno per il nostro territorio.

FIRENZE Due furti nella sede dell'Humanitas di Firenze nel giro di un mese. E ladri anche all'Humanitas di Scandicci per tre volte consecutive nello stesso ufficio. Incursioni al Cui, l'associazione aderente alle pubbliche assistenze che si occupa di disabilità . Una situazione davvero complicata quella che si trovano a vivere i volontari di diverse associazioni in provincia di Firenze, danneggiate dal punto di vista economico da queste incursioni ma ferite anche sul versante morale. Per questo, il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, ha lanciato l'appello perché i volontari abbiano in sede e sulle strade durante i servizi maggiore sicurezza e tutela.

