Ilfattoquotidiano.it - Protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia davanti alla fabbrica dove è in corso assemblea di Confindustria: “Nuovo contratto subito”

“Salario, diritti, dignità.”, questo lo slogan scritto sullo striscione che idihanno espostosede dellaè inl’diGenova. Forte la contestazione dei metalmeccanici per chiedere il rinnovo deldopo la rottura del tavolo con Federmeccanica. Venerdì prossimo a Genova è prevista una manifestazione: l’appuntamento è fissato alle 9 in piazza Massena a Cornigliano.“Secondo l’Ocse i salari in Italia sono fermi ai valori reali del 1990 mentre il potere di acquisto deisalariati è stato pesantemente eroso dell’inflazione di questi ultimi anni. Imetalmeccanici vogliono riconquistare il, che deve avere al centro proprio gli aumenti dei minimi salariali, oltre a diritti e riduzione dell’orario di lavoro, ed è per questo che oggi inc’è sciopero”, ha spiegato Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Liguria.