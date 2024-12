Lanazione.it - Pisa, primo intervento per un aneurisma cerebrale complesso

, 5 novembre 2024 - Effettuato a, per la prima volta undi bypass extracranico-intracranico per il trattamento di un grandedell’arteriamedia destra. L'chirurgico è stato fatto più di un mese fa in Aoup, nell’Unità operativa di Neurochirurgia diretta da Francesco Acerbi, ordinario di Neurochirurgia all’Università di. La paziente, una donna di 61 anni è stata operata per unscoperto per caso dopo una caduta. L’, di 11 millimetri, si trovava su un’arteria del cervello ed era troppoda trattare con i metodi tradizionali. I medici hanno quindi eseguito un bypass per deviare il flusso sanguigno su un’altra arteria e, successivamente, hanno chiuso l’. L‘è perfettamente riuscito, con controlli post-operatori che hanno confermato la piena esclusione dell’dal circolo, la pervietà del bypass e l’assenza di ischemie cerebrali.