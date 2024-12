Ilgiorno.it - Varese, scuole e case popolari: il 65% delle opere pubbliche finanziate dal Pnrr è stato ultimato

, 4 dicembre 2024 – Aoltre il 65% dei progetti finanziati dal, Next Generation EU sono terminati o in fase di esecuzione. Il punto èfatto ieri sera in Consiglio comunale dal sindaco Davide Galimberti. La riqualificazione di Villa Augusta, la nuova mensa della scuola Don Bosco, il nuovo Nido Le Costellazioni, la digitalizzazione insieme all'acquisto e la messa in strada dei nove bus elettrici sono alcuni degli interventi già conclusi. Per tutti gli altri procede spedita la fase di esecuzione e di realizzazione, come nel caso del nuovo polo scolastico di San Fermo unito al polo per l'infanzia 0-6. Ma proseguono anche i lavori per la riqualificazione della Villa Baragiola a Masnago, la realizzazione dello studentato di Biumo, il restauro della piscina di Villa Mylius e la nuova ciclabile da Sant'Ambrogio al centro.