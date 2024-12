Ilfattoquotidiano.it - Remco Evenepoel e lo spaventoso elenco di ossa e legamenti rotti: “Sì, ho tante fratture. Sarà un lungo viaggio verso il recupero”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Dopo unoincidente durante l’allenamento ieri sera, sono stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è andato tutto bene“. Parole rassicuranti quelle di. Nella giornata di ieri, 3 dicembre, il ciclista belga era rimasto coinvolto in un incidente con un furgone delle poste a Kerkplein, vicino Oetingen, piccolo comune di Gooik. Il ciclista 24enne, doppio oro olimpico a Parigi e vincitore di una Vuelta e due Liegi, era stato rapidamente trasportato all’ospedale Erasmus di Anderlecht, dove in serata ha subito un’operazione chirurgica per ricomporre le varieriportate.Lo stessoha voluto tranquillizzare tutti attraun post pubblicato sul proprio profilo Instagram, in cui spiega però che ad attenderlo ciora “unil“.