Thesocialpost.it - “Tranquilla, puoi mangiare”. Margaret Spada, il messaggio dei medici prima dell’intervento

È trascorso quasi un mese dalla tragica scomparsa di, la giovane di 22 anni di Lentini deceduta pocodi un intervento di rinoplastica in uno studio medico di Roma. Dall’indagine, che coinvolge Marco Antonio Procopio e suo padre Marco, i titolari della clinica, per omicidio colposo, emergono nuovi particolari riguardo l’accaduto del 7 novembre, giorno in cui la ragazza si è recata per operarsi al naso e non è più tornata a casa.Leggi anche: Missile nucleare russo su Roma, quanti morti provocherebbe e fino a dove arriva l’onda. Lo studio chocLe forze dell’ordine hanno perquisito lo studio dei Procopio, scoprendo che lì venivano effettuate operazioni chirurgiche. Uninviato tramite WhatsApp ail giornorecitava: «Tesoro, sei pronta? Stai, domanie bere».