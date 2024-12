Ilfattoquotidiano.it - La mia intervista a Iole Mancini: un tesoro ricevuto da una modernissima ragazza di 104 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Incontraiil 20 febbraio 2024, il giorno dopo il suo ultimo compleanno. La sua casa, alla Balduina, era piena di lettere, omaggi, biglietti con ringraziamenti, piante, scatole di cioccolatini, una targa da parte del Presidente del Municipio e un’altra della scuola che 24 ore prima aveva deciso di festeggiarla con una torta con 104 candeline. Ma soprattutto, ovunque c’erano garofani rossi. In vasi, anfore, brocche, bottiglie dal collo largo.Un trionfo di rosso e di garofani. L’esplosione di una vita di lotta che aveva attraversato un secolo.Quindici giorni prima avevamo fissato l’appuntamento per l’che stavo per realizzare. Al telefono mi aveva chiesto di aspettare, devo prendere il mio quaderno e scrivermi – aveva detto – il suo nome, il suo cognome e il suo telefono.