Da venerdì tutti sulla mitica Stelvio

Ancora pochi giorni, poi la Bormio Ski vertical fun aprirà i battenti e gli amanti dello sci alpino potranno divertirsi nel comprensorio che offre il maggior dislivello sciabile in Italia: dagli oltre 3.000 metri di quota ai 1.225 metri della Magnifica Terra. Il via della stagione a Bormio è stato posticipato di una settimana "a causa di condizioni meteo non proprio ideali, con un innalzamento della temperatura che non permetteva di offrire agli sciatori di poter usufruire di una superficie sciabile e di una copertura di innevamento all’altezza degli standard offerti solitamente dal comprensorio". Appuntamento allora aper gli amanti delle sciate in picchiata con le piste di Bormio 2000 e Bormio 3000. La meta valtellinese offre tracciati ideali per gli sciatori più esperti ma anche per chi è sta facendo pratica.