Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Rosa Fa una Scoperta!

Unalindaga su Azara. Ida in disaccordo con Giordano. Espedito finisce in ospedale.Unal: Rosa fa unainteressante per risalire al vero aggressore di don Antoine! Gli Altieri corrono in ospedale! Forti tensioni tra Roberto e Filippo! Ida si scontra con Raffaele. Rossella destinataria di una telefonata importante!Partenze, decisioni, paure, scoperte agghiaccianti. Le nuoveUnalriguardanti leche cattureranno la nostra attenzione nel mese di Dicembre 2024 promettono appuntamenti imperdibili! Vedremo che i rapporti tra Roberto e Filippo, per via della decisione dell’imprenditore di entrare in affare con i Gagliotti, diventeranno sempre più aspri. Ida, intanto, comunicherà a Raffaele la sua intenzione di trasferirsi con Diego ed il piccolo Tommaso in un’altra località.