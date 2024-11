Aumentano gli italiani che non possono permettersi di pagare le medicine | sono mezzo milione l’843% in più rispetto al 2023

Ilfattoquotidiano.it - Aumentano gli italiani che non possono permettersi di pagare le medicine: sono mezzo milione, l’8,43% in più rispetto al 2023

In Italia quasidi persone vive in condizione di povertà sanitaria, l’8,43% in piùall’anno scorso. E di queste, oltre 100milaminori. Persone che nonin grado di pagarsi da sole i farmaci di cui hanno bisogno e che si trovano costrette a chiedere aiuto a una delle circa 2mila realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico. Questo è l’unico modo per avere accesso gratuitamente a tutti quei medicinali che non vengono rimborsati dal Sistema sanitario nazionale, ma che hanno grande impatto sul benessere e la salute di tutti. Medicinali da banco, come antidolorifici o antipiretici, ma anche alcuni psicofarmaci, come le benzodiazepine o certi antidepressivi, sempre più richiesti, soprattutto tra le fasce più indigenti della popolazione. In alcuni casi, dicono le associazioni, le persone più fragili, non riuscendo ad accedere al Ssn, si rivolgono ai loro uffici anche alla ricerca di farmaci per malattie croniche, come il diabete o patologie cardiovascolari.