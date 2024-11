Ilgiorno.it - Al Castello torna il Medioevo. La storia di Bona Lombardi contro la violenza di genere

Leggi su Ilgiorno.it

Un viaggio tra, mito e realtà per riflettere sul ruolo della donna nele sensibilizzareladi. È questo il tema dell’inorganizzato dall’associazione Ordine dei Cavalieri di Legnano, che si terrà sabato alle ore 17 alla sala Previati delVisconteo. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi promossi dal Comune in occasione della Giornata internazionalelasulle donne. L’appuntamento vedrà come relatore Luigi Frigoli, giornalista, storico e scrittore specializzato in saggi e romanzi sul, con particolare attenzione alla figura femminile. Durante l’evento, Frigoli parlerà del suo ultimo romanzo, “Guerriera: l’incredibiledi“, che racconta la straordinaria vita di una donna le cui gesta rivaleggiarono con quelle di Giovanna d’Arco.