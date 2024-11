Ilfattoquotidiano.it - Il Pd è la vera alternativa alla destra di governo? La mia risposta è no

di Francesca Scoleri E’ soddisfatta per le vittorie riportate in Emilia Romagna e in Umbria Elly Schlein e ne ha tutte le ragioni; fra le altre, la superiorità di consenso rispetto agli alleati e gongola in previsione di altre competizioni in cui, si dice certa, trionferà la linea “unitaria”. Resta da capire a chi è rivolto esattamente l’intento unitario, dal momento che in sede europea, il suo partito ha operato scelte di mutuo soccorso nei confronti di chi giura di ostacolare.In un solo colpo, concede sostegno a Raffaele Fitto di Fratelli D’Italia e, contemporaneamente, l’ingressoneleuropeo. E se questa è l’opposizione verrebbe da dire. Non a tutti, perché il punto intorno al quale ruota il dibattito pubblico sulle possibili alleanze di, è se i possibili alleati del Pd sono sinceramente di sinistra ma la domanda appropriata è: la contrapposizionediè il Pd? Per rispondere, è necessario chiederci se è stato contrapposizione ai governi Berlusconi, accaniti nella ricerca di impunità per il capo e chiunque avesse pendenze penali.